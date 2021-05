Ricordate Daniele Santoianni? Dal Grande Fratello all’arresto collegato alla mafia | ecco che fine ha fatto

Leggi su kronic

(Di venerdì 21 maggio 2021) Uno dei partecipanti della decima edizione del, è stato arrestato. Andiamo a vedere il motivo(Websource)Nato in Molise, per la precisione a Termoli,si èstrada nel mondo televisivo graziepartecipazione al10. Entrato a reality show in corso, è rimasto all’interno della casa più spiata d’Italia per poco meno di un paio di mesi. A vincere fu invece Mauro Marin, salumiere originario della provincia di Treviso. Durante il periodo di permanenza nel gioco,ha messo in luce un carattere particolare, dotato di un’ottima parlantina ma a tratti permaloso. A testimonianza di ...