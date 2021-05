Riaperture, voglia di sport e di vita: è di nuovo pienone al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, che riparte con nuovi partner (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo le Riaperture e il ritorno in zona gialla della Calabria, anche il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” a Reggio (Pentimele) ha potuto sfruttare i suoi ampi e calorosi spazi per tornare ad accogliere i soci: tutte le novità C’è voglia di vivere, c’è voglia di sport, c’è voglia di muoversi e di stare all’aria aperta. Le ultime Riaperture del Governo dopo i numeri incoraggianti sull’emergenza Coronavirus in Italia hanno riportato il pienone anche al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Pentimele, a Reggio Calabria. La prima domenica di zona gialla, il 16 ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo lee il ritorno in zona gialla della, anche ildel” a(Pentimele) ha potuto sfruttare i suoi ampi e calorosi spazi per tornare ad accogliere i soci: tutte le novità C’èdi vivere, c’èdi, c’èdi muoversi e di stare all’aria aperta. Le ultimedel Governo dopo i numeri incoraggianti sull’emergenza Coronavirus in Italia hanno riportato ilanche aldel” di Pentimele, a. La prima domenica di zona gialla, il 16 ...

Advertising

francoF23007250 : SPERANZA E LA SINISTRA ORA SONO FELICI PER LE RIAPERTURE.......'NESSUNO CI CRRDE' PURTROPPO NON POSSONO FARE NULLA… - FabioGalluzzo : Intervista al direttore della @fond_edison Fortis: 'gli italiani hanno voglia di vivere e di normalità, mi aspetto… - gioco_lecito : L’importante è ricordare sempre cosa scriveva @matteosalvinimi solo un anno fa ....prima di credere che la… - gioco_lecito : Per quanti credono che la @LegaSalvini voglia aiutare il #Gioco_Lecito ricordiamo che per il precedente decreto… - mucio : Riaperture, Draghi sceglie la gradualità... della dinastia dei Ming. L’esercito di terracotta del primo imperatore… -