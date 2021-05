Renzi non ha pubblicato una foto con Vecchioni per ricordare Battiato (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 20 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine di un presunto tweet pubblicato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi in ricordo del cantautore siciliano Franco Battiato, morto il 18 maggio 2021. Nel tweet Renzi avrebbe scritto «Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni» e allegato per errore una foto insieme al cantautore lombardo Roberto Vecchioni. L’immagine è accompagnata da un commento di critica nei confronti di Renzi, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook. Si tratta di una notizia falsa. Nel tweet originale pubblicato da Renzi il 18 maggio 2021 in ricordo di Battiato si legge la ... Leggi su facta.news (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 20 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine di un presunto tweetdal leader di Italia Viva Matteoin ricordo del cantautore siciliano Franco, morto il 18 maggio 2021. Nel tweetavrebbe scritto «Non ci sono parole perchi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni» e allegato per errore unainsieme al cantautore lombardo Roberto. L’immagine è accompagnata da un commento di critica nei confronti di, scritto da chi hail contenuto su Facebook. Si tratta di una notizia falsa. Nel tweet originaledail 18 maggio 2021 in ricordo disi legge la ...

