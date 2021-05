Regione Lazio: una grande vittoria per la libertà di educazione (Di venerdì 21 maggio 2021) Duro colpo inflitto al corso gender indirizzato agli insegnanti della Regione Lazio. Stop all’iniziativa e le contestuali linee guida. Il motivo della contestuale cancelLazione dell’iniziativa e delle linee guida è più procedurale che di merito ma si tratta comunque di una vittoria per la libertà di educazione. San Camillo-Forlanini: “Nostro logo usato senza autorizzazione” L’Usr L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 21 maggio 2021) Duro colpo inflitto al corso gender indirizzato agli insegnanti della. Stop all’iniziativa e le contestuali linee guida. Il motivo della contestuale cancelne dell’iniziativa e delle linee guida è più procedurale che di merito ma si tratta comunque di unaper ladi. San Camillo-Forlanini: “Nostro logo usato senza autorizzazione” L’Usr L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - civati : Grazie a Regione Lazio per l’Open davvero Open day. Servizio impeccabile. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. - borghi_claudio : Eh si... Brava regione Lazio. Gli studenti dopo due anni in dad non aspettavano altro. - Alice64114299 : RT @SaluteLazio: 22 e 23 maggio Open Day Astrazeneca Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtua… - AngeloCristofa3 : @welikeduel @La7tv @BarbaraGSerra @Pennacchiiiii @RodriguezTahnee @fandangoweb RES GESTAE alla REGIONE LAZIO 3 -… -