Reggio Calabria, uomo e donna arrestati ad Arghillà per furto di energia elettrica (Di venerdì 21 maggio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Reggio Calabria, i due sono stati arrestati dalla Polizia locale A seguito di mirato servizio svolto nell’ambito del programma focus ndrangheta nella zona Nord della città, in località Arghillà, nella giornata di mercoledì, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha tratto in arresto due cittadini segnatamente un uomo ed una donna, entrambi di 49 anni, per furto aggravato di energia elettrica, acqua. I due, pregiudicati e con numerosi precedenti di polizia, sono stati sorpresi in flagranza di reato per la seconda volta nel giro di pochi mesi a perpetrare i medesimi reati di furto aggravato. Gli accertamenti sono stati effettuati con l’ausilio di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato, i due sono statidalla Polizia locale A seguito di mirato servizio svolto nell’ambito del programma focus ndrangheta nella zona Nord della città, in località, nella giornata di mercoledì, la Polizia Locale diha tratto in arresto due cittadini segnatamente uned una, entrambi di 49 anni, peraggravato di, acqua. I due, pregiudicati e con numerosi precedenti di polizia, sono stati sorpresi in flagranza di reato per la seconda volta nel giro di pochi mesi a perpetrare i medesimi reati diaggravato. Gli accertamenti sono stati effettuati con l’ausilio di ...

