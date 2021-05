Reggio Calabria, l’Associazione “Tre Quartieri” di Gallico incontra l’Amministrazione comunale (Di venerdì 21 maggio 2021) Reggio Calabria, il resoconto dell’incontro tra l’Associazione “Tre Quartieri” di Gallico e l’Amministrazione comunale Nel Comune di Reggio Calabria esistono delle realtà culturali impegnate in una concreta e continua attività di divulgazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico favorendo occasioni d’incontro capaci di sottolineare il ruolo svolto a favore dello sviluppo dell’intero territorio della città. Alla luce di queste considerazioni si è tenuta nei giorni scorsi, nella sede dell’Associazione, una riunione a cui hanno partecipato oltre ai soci i consiglieri Francesco Gangemi, Giuseppe Giordano, Nino Malara e il Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra e i ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021), il resoconto dell’incontro tra“Tre” diNel Comune diesistono delle realtà culturali impegnate in una concreta e continua attività di divulgazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico favorendo occasioni d’incontro capaci di sottolineare il ruolo svolto a favore dello sviluppo dell’intero territorio della città. Alla luce di queste considerazioni si è tenuta nei giorni scorsi, nella sede del, una riunione a cui hanno partecipato oltre ai soci i consiglieri Francesco Gangemi, Giuseppe Giordano, Nino Malara e il Presidente del ConsiglioEnzo Marra e i ...

Advertising

poliziadistato : Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Bel… - reggiotv : Nel Comune di Reggio Calabria esistono delle realtà culturali impegnate in una concreta e continua attività di… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Al Politecnico Majorana la scuola delle idee: l'ascensore parlante (e non solo) VIDEO) è stato… - romi_andrio : RT @beriapaolo: Domani su @DomaniGiornale parliamo di AV a Reggio Calabria. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Riaperture a Reggio: alcune arrivano, altre no) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime n… -