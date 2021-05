Redistribuzione migranti Ue: Draghi annuncia che chiederà decisione il 24 al Consiglio europeo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il meccanismo di Redistribuzione nelle discussioni europee e' stato da un po' di tempo messo a dormire, lo riproporro' al Consiglio europeo di lunedi', afferma Draghi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 maggio 2021) Il meccanismo dinelle discussioni europee e' stato da un po' di tempo messo a dormire, lo riproporro' aldi lunedi', affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

