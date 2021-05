Raspadori: 'Posso diventare il nuovo Paolo Rossi o Schillaci' (Di venerdì 21 maggio 2021) SASSUOLO - A 21 anni si sente già pronto . Pronto per giocare e segnare in Serie A, ma soprattutto per indossare la maglia della Nazionale ai pRossimi Europei. Giacomo Raspadori , attaccante da 6 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021) SASSUOLO - A 21 anni si sente già pronto . Pronto per giocare e segnare in Serie A, ma soprattutto per indossare la maglia della Nazionale ai pmi Europei. Giacomo, attaccante da 6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Raspadori Posso Raspadori: 'Posso diventare il nuovo Paolo Rossi o Schillaci' SASSUOLO - A 21 anni si sente già pronto . Pronto per giocare e segnare in Serie A, ma soprattutto per indossare la maglia della Nazionale ai prossimi Europei. Giacomo Raspadori , attaccante da 6 reti in 27 incontri con il Sassuolo (4 gol li ha però firmati nelle ultime 5 presenze), è l'uomo del momento dopo che Mancini lo ha inserito nell'elenco dei 33 convocati ...

Mancini, la scelta dei convocati scatena la polemica sul web "Da entusiasta di Raspadori sono molto contento di questa convocazione (anche se è un peccato toglierlo all'Under21), eppure come da almeno tre anni a questa parte non posso fare a meno di chiedermi: ...

