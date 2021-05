Raspadori: «Nazionale? Devo ancora realizzare. Futuro? Vedremo quello che accadrà» (Di venerdì 21 maggio 2021) Giacomo Raspadori ha parlato in un’intervista concessa a Tuttosport e Corriere dello Sport. Queste le sue parole Giacomo Raspadori ha parlato in un’intervista concessa a Tuttosport e Corriere dello Sport. Queste le parole dell’attaccante del Sassuolo. CHIAMATA MANCINI – «In realtà non mi ha chiamato, non ci siamo sentiti ma appena lo vedrò da parte mia lo ringrazierò davvero tanto. Devo ancora realizzare». EUROPEI – «Mi sento pronto perché i valori che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia e dal Sassuolo mi portano sempre a essere pronto a livello psicologico per dare il meglio di me ovvero tutto quello che ho dentro. Nessuna paura di confrontarmi con dei campioni assoluti, ma solo orgoglio. Sono consapevole di dover imparare ancora molto». DE ZERBI – «De Zerbi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Giacomoha parlato in un’intervista concessa a Tuttosport e Corriere dello Sport. Queste le sue parole Giacomoha parlato in un’intervista concessa a Tuttosport e Corriere dello Sport. Queste le parole dell’attaccante del Sassuolo. CHIAMATA MANCINI – «In realtà non mi ha chiamato, non ci siamo sentiti ma appena lo vedrò da parte mia lo ringrazierò davvero tanto.». EUROPEI – «Mi sento pronto perché i valori che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia e dal Sassuolo mi portano sempre a essere pronto a livello psicologico per dare il meglio di me ovvero tuttoche ho dentro. Nessuna paura di confrontarmi con dei campioni assoluti, ma solo orgoglio. Sono consapevole di dover impararemolto». DE ZERBI – «De Zerbi ...

