Rafa Benitez, dai diverbi con Ferguson all’esclusione dalla festa del Liverpool fino alla storia dell’asino (Di venerdì 21 maggio 2021) Rafael Benítez Maudes, detto Rafa. È stato il quarto allenatore a vincere la Coppa UEFA/Europa League per due volte e il secondo a riuscirci con due squadre diverse dopo Giovanni Trapattoni. È inoltre l’unico allenatore ad aver vinto la Coppa UEFA e la Champions League in due stagioni consecutive con due squadre differenti. Prodotto del vivaio del Real Madrid giocherà solo con il Castilla, nelle serie minori. Poi con le maglie di Parla e Linares. Da allenatore ha vinto tanto: due campionati spagnoli ed una Coppa Uefa con il Valencia; una Champions League, una Supercoppa Europea, una Coppa d’Inghilterra ed una Supercoppa d’Inghilterra con il Liverpool; una Supercoppa Italiana ed un Mondiale per Club con l’Inter; un’Europa League con il Chelsea ed una Coppa Italia con il Napoli. Spesso è entrato in contrasto con le dirigenze dei club in ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 maggio 2021)el Benítez Maudes, detto. È stato il quarto allenatore a vincere la Coppa UEFA/Europa League per due volte e il secondo a riuscirci con due squadre diverse dopo Giovanni Trapattoni. È inoltre l’unico allenatore ad aver vinto la Coppa UEFA e la Champions League in due stagioni consecutive con due squadre differenti. Prodotto del vivaio del Real Madrid giocherà solo con il Castilla, nelle serie minori. Poi con le maglie di Parla e Linares. Da allenatore ha vinto tanto: due campionati spagnoli ed una Coppa Uefa con il Valencia; una Champions League, una Supercoppa Europea, una Coppa d’Inghilterra ed una Supercoppa d’Inghilterra con il; una Supercoppa Italiana ed un Mondiale per Club con l’Inter; un’Europa League con il Chelsea ed una Coppa Italia con il Napoli. Spesso è entrato in contrasto con le dirigenze dei club in ...

