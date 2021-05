Radici, nuova commessa per 900 mila euro da operatore della cantieristica navale (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Radici Pietro Industries & Brands, gruppo quotato su AIM Italia e operante nel mercato della pavimentazione tessile, ha sottoscritto un accordo con un primario operatore internazionale della cantieristica navale, avente ad oggetto la fornitura della pavimentazione tessile denominata Virex da installare a bordo di una nuova nave in fase di costruzione appartenente ad un famoso brand mondiale crocieristico, per un controvalore complessivo di circa 900.000 euro. Le consegne della pavimentazione Virex inizieranno a partire dal mese di giugno 2021 e termineranno nel mese di febbraio 2022. “Siamo orgogliosi di avere perfezionato il primo importante accordo nel settore navale, avente ad ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –Pietro Industries & Brands, gruppo quotato su AIM Italia e operante nel mercatopavimentazione tessile, ha sottoscritto un accordo con un primariointernazionale, avente ad oggetto la forniturapavimentazione tessile denominata Virex da installare a bordo di unanave in fase di costruzione appartenente ad un famoso brand mondiale crocieristico, per un controvalore complessivo di circa 900.000. Le consegnepavimentazione Virex inizieranno a partire dal mese di giugno 2021 e termineranno nel mese di febbraio 2022. “Siamo orgogliosi di avere perfezionato il primo importante accordo nel settore, avente ad ...

