'Questa mela è per te': Del Piero protagonista del nuovo video di Khaby Lame Alex Del Piero, Khaby Lame e una mela. L'ex campione della Juve e della Nazionale è il protagonista del nuovo video di Khabane Lame ovvero l'italiano che ha più followers su un social network.

Ultime Notizie dalla rete : Questa mela 'Questa mela è per te': Del Piero protagonista del nuovo video di Khaby Lame Nel caso della "mela" imita il video di un bodybuilder che divide il frutto con la forza delle mani nude, utilizzando semplicemente un coltello. Del Piero riceve poi in dono la sua mela tagliata ...

Il quaderno verde mela, pagine scritte da una infermiera Nurse Times "Questa mela è per te": Del Piero protagonista del video di Khaby Lame Alex Del Piero, Khaby Lame e una mela. L'ex campione della Juve e della Nazionale è il protagonista del nuovo video di Khabane Lame ovvero l’italiano che ha più followers su un social network.

