Questa foto non ritrae un soldato israeliano che punta il fucile contro una bambina palestinese (Di venerdì 21 maggio 2021) L’11 maggio 2021 è stato pubblicato un tweet che ritrae un uomo in divisa mentre punta un fucile d’assalto contro una bambina, tenendola ferma con un piede poggiato sul petto. Il tweet contiene anche un testo, scritto dal suo autore, che recita: «La democrazia di Israele: Hamas tira missili e loro per rappresaglia ammazzano bambini». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Lo scatto circola su internet già dal 2011 (com’è possibile verificare attraverso una ricerca inversa per immagini) ed è stata nella maggior parte dei casi condivisa come forma di denuncia verso il comportamento dell’esercito israeliano. Allargando la ricerca inversa scopriamo che si tratta del ritaglio di una fotografia più ampia, che mostra la bandiera israeliana ... Leggi su facta.news (Di venerdì 21 maggio 2021) L’11 maggio 2021 è stato pubblicato un tweet cheun uomo in divisa mentreund’assaltouna, tenendola ferma con un piede poggiato sul petto. Il tweet contiene anche un testo, scritto dal suo autore, che recita: «La democrazia di Israele: Hamas tira missili e loro per rappresaglia ammazzano bambini». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Lo scatto circola su internet già dal 2011 (com’è possibile verificare attraverso una ricerca inversa per immagini) ed è stata nella maggior parte dei casi condivisa come forma di denuncia verso il comportamento dell’esercito. Allargando la ricerca inversa scopriamo che si tratta del ritaglio di unagrafia più ampia, che mostra la bandiera israeliana ...

