Quel pastrocchio del Copasir che continua a tenere paralizzato il governo

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 21 maggio 2021) Mentre l’Italia attende ancora una risposta concreta alla crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19, qualcosa di più del semplice imporre restrizioni e divieti a chi chiede di tornare a vivere e lavorare, ilè impegnato a sbrogliare una matassa magari meno interessante agli occhi dei cittadini, ma decisamente complicata.la del, il Comitato per la sicurezza della Repubblica, che ha visto in queste ore le dimissioni del presidente leghista Raffaele Volpi e che vive ora, però, di grandissime incertezze, senza che nessuno sappia di preciso cosa fare. Riepilogando: da mesi, i partiti che sostengono ilDraghi erano in pressing sulla Lega affinché lasciasse la presidenza delall’opposizione. Con in particolare Fratelli d’Italia a reclamare ...