Quando si potrà togliere la mascherina? il punto della situazione (Di venerdì 21 maggio 2021) Quando toglieremo le mascherine in Italia? La domanda ricorre, tenuto conto che finalmente sul fronte Covid c'è un'aria di ottimismo consistente. I contagi registrano numeri in calo, la pressione sui servizi sanitari sta diminuendo e soprattutto i vaccini funzionano. È dunque il momento di guardare con ottimismo al futuro, ma non di abbassare la guardia. In fondo ancora oggi decine di persone muoiono ogni giorno, pur con dati inferiori ai periodi peggiori, e la campagna vaccinale, pur sottolineando l'accelerazione avuta, non è ancora completata. Le mascherine, per un po', faranno ancora parte della vita quotidiana. Il primo step dovrebbe essere la possibile revoca dell'obbligo all'aperto, ma sarà un passo graduale che potrà avvenire solo con un'aggiunta di alcune milioni di persone ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 maggio 2021)mo le mascherine in Italia? La domanda ricorre, tenuto conto che finalmente sul fronte Covid c'è un'aria di ottimismo consistente. I contagi registrano numeri in calo, la pressione sui servizi sanitari sta diminuendo e soprattutto i vaccini funzionano. È dunque il momento di guardare con ottimismo al futuro, ma non di abbassare la guardia. In fondo ancora oggi decine di persone muoiono ogni giorno, pur con dati inferiori ai periodi peggiori, e la campagna vaccinale, pur sottolineando l'accelerazione avuta, non è ancora completata. Le mascherine, per un po', faranno ancora partevita quotidiana. Il primo step dovrebbe essere la possibile revoca dell'obbligo all'aperto, ma sarà un passo graduale cheavvenire solo con un'aggiunta di alcune milioni di persone ...

