Quando riaprono sale giochi | scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

Advertising

DazaiGoneWilde : @kostovampire Te li fa quando riaprono le frontiere - INGFiore2 : @lupovittorio42 #dibba ha detto che se avessero votato Rodotà pdc, loro avrebbero appoggiato @pbersani. La risposta… - zazoomblog : Quando riaprono palestre e piscine? Ultime novità maggio e giugno - #Quando #riaprono #palestre #piscine? - gioalbarosa : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - gianpaolag18 : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

I cinemae sono pronti ad accogliere nuovamente anche la musica. O meglio, la grande ... Andiamo a scoprirepotremo vederlo anche in Italia . Bon Jovi: le date al cinema in Italia A ...... Vanno predisposti percorsi diversi di entrata e di uscita; Il personale deve indossare sempre la mascherina, i clienti solonon effettuano allenamenti. Infine, ricorda il Csi, gli indumenti ...Saranno 450 i posti disponibili per l’evento con cui il prossimo 29 maggio riaprirà i battenti la residenza storica brianzola, dopo il lungo periodo di stop per la pandemia, Ingresso gratuito alle sal ...(Teleborsa) – “Passi avanti con il decreto Sostegni bis anche se vanno rivisti alcuni parametri di accesso”. È quanto afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ...