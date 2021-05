Quando riaprono sale giochi | scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

Advertising

gioalbarosa : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - gianpaolag18 : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - Irisamalu : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - RosannaAvella : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - PessimismoFast1 : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Eccome se conviene fare i bravi. E cioè rispettare le regole, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti. Da quant'è che ce lo dicono? Ecco, adesso a Nordest siamo arrivati al tempo delle ...E affonda: 'Che differenza fa fare i fuochi d'artificio ad una manifestazione religiosa, con tutte le misure di sicurezza necessarie, o fare i fuochi d'artificio il 15 agosto in spiaggia,la ...La curva dei contagi è in costante discesa in Italia e già da giugno molte regioni si coloreranno di bianco, la fascia di rischio minore in cui è possibile riaprire tutte le attività, mantenendo sempr ...Basta mascherine all’aperto ad agosto quando in Italia ci saranno 20 milioni immunizzati con il vaccino contro il Covid. Nella puntata del 21 ...