Quando riaprono le palestre? Si va verso l’anticipo al 24 maggio al chiuso

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lepotrebbero riaprire il 24al. E’ questa la proposta che filtra dalla cabina di regia che dovrà delineare le nuove riaperture e gli allentamenti sul fronte del Covid. Durante il consiglio dei ministri sarà dunque proposto di anticipare di una settimana la riapertura che al momento era fissata per l’1 giugno, mentre all’aperto lesono libere di riaprire. Per le piscine al, invece, si dovrà attendere l’1 luglio. SportFace.

Advertising

DazaiGoneWilde : @kostovampire Te li fa quando riaprono le frontiere - INGFiore2 : @lupovittorio42 #dibba ha detto che se avessero votato Rodotà pdc, loro avrebbero appoggiato @pbersani. La risposta… - zazoomblog : Quando riaprono palestre e piscine? Ultime novità maggio e giugno - #Quando #riaprono #palestre #piscine? - gioalbarosa : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture - gianpaolag18 : RT @annidicera: Quando riaprono i centri commerciali nei weekend #riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

I cinemae sono pronti ad accogliere nuovamente anche la musica. O meglio, la grande ... Andiamo a scoprirepotremo vederlo anche in Italia . Bon Jovi: le date al cinema in Italia A ...... Vanno predisposti percorsi diversi di entrata e di uscita; Il personale deve indossare sempre la mascherina, i clienti solonon effettuano allenamenti. Infine, ricorda il Csi, gli indumenti ...Il traguardo è fissato al 29 maggio quando Villa Reale riaprirà le porte ... è al lavoro per predisporre iniziative sul tema «Napoleone riapre la Villa» in occasione del bicentenario della ...(Teleborsa) – “Passi avanti con il decreto Sostegni bis anche se vanno rivisti alcuni parametri di accesso”. È quanto afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ...