Proroga blocco dei licenziamenti nel Decreto Sostegni Bis: ecco fino a quando e come funziona (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stato approvato in via definitiva il nuovo Decreto imprese, lavoro, giovani, sanità e territorio. Il Premier Draghi l’ha presentato come un vero e proprio punto di partenza per l’Italia: «E’ un Decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro. Guarda ad un Paese che si apre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno, perché assiste, aiuta». Leggi anche: Decreto Sostegni bis: nuovi ristori, bonus sui contratti, sgravi sulle tasse, incentivi auto e tutte le ultime novità Uno dei punti cardini del Decreto Sostegni Bis – da oltre 40 miliardi – è il blocco dei licenziamenti. Proprio per non lasciare indietro nessuno lo stop ai licenziamenti è stato Prorogato fino al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stato approvato in via definitiva il nuovoimprese, lavoro, giovani, sanità e territorio. Il Premier Draghi l’ha presentatoun vero e proprio punto di partenza per l’Italia: «E’ unin parte diverso dal passato, perché guarda al futuro. Guarda ad un Paese che si apre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno, perché assiste, aiuta». Leggi anche:bis: nuovi ristori, bonus sui contratti, sgravi sulle tasse, incentivi auto e tutte le ultime novità Uno dei punti cardini delBis – da oltre 40 miliardi – è ildei. Proprio per non lasciare indietro nessuno lo stop aiè statotoal ...

Advertising

_MrWolf_ : RT @petunianelsole: Per il blocco dei licenziamenti ennesima mini proroga al 28 agosto - petunianelsole : Per il blocco dei licenziamenti ennesima mini proroga al 28 agosto - CorriereCitta : Proroga blocco dei licenziamenti nel Decreto Sostegni Bis: ecco fino a quando e come funziona - PoterealpopoloT : RT @PeopleAnswer1: Sostegni bis:proroga del blocco licenziamenti - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Nel Sostegni bis nuovo stop per chi usa la cassa Covid. Un fondo ad hoc per la ricerca -