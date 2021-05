Propaganda Live, Diego Bianchi: “Angelini ha sbagliato, non siamo giudici” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Roberto Angelini ha sbagliato gravemente, si è scusato. Ha deciso di fare un passo indietro. Quando vorrà, il posto qui è suo”. Diego Bianchi apre la puntata di Propaganda Live con un intervento sulla vicenda che ha coinvolto Roberto Angelini. Il chitarrista, pilastro musicale della trasmissione, è al centro di un caso dopo rivelato di essere stato multato per aver fatto lavorare in nero una sua amica nel suo ristorante. “Roberto Angelini è incappato in una circostanza personale che non ha nulla a che fare con questa trasmissione. Ha sbagliato gravemente, ha continuato a sbagliare sui social. Come se non fosse con noi da 8 anni… Si è scusato più volte, si è scusato anche con la ragazza” protagonista della vicenda. “Si è scusato anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) “Robertohagravemente, si è scusato. Ha deciso di fare un passo indietro. Quando vorrà, il posto qui è suo”.apre la puntata dicon un intervento sulla vicenda che ha coinvolto Roberto. Il chitarrista, pilastro musicale della trasmissione, è al centro di un caso dopo rivelato di essere stato multato per aver fatto lavorare in nero una sua amica nel suo ristorante. “Robertoè incappato in una circostanza personale che non ha nulla a che fare con questa trasmissione. Hagravemente, ha continuato a sbagliare sui social. Come se non fosse con noi da 8 anni… Si è scusato più volte, si è scusato anche con la ragazza” protagonista della vicenda. “Si è scusato anche ...

