Probabili formazioni Napoli-Hellas Verona | ultima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ledi, match dell’di. Le due squadre scenderanno in campo in occasione del trentottesimo turno nella cornice del ‘Maradona’ alle 20:45 di domenica 23 maggio. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Difficile un recupero di Koulibaly, spazio quindi a Manolas e Rrahmani in coppia in difesa. Fabian Ruiz e Demme pronti ad agire a centrocampo.– Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna nel fronte d’attacco di Juric. Ilic favorito su Miguel Veloso a centrocampo, Le...