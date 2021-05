Primo test gas-idrogeno per la produzione di acciaio in Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) Le aziende Snam, Rina, Giva e Sapio hanno partecipato alla sperimentazione a Rho (foto uff. st. Snam)È avvenuto a Rho, in provincia di Milano, il Primo test mondiale per l’utilizzo di una miscela di gas naturale e idrogeno al 30% nei processi di forgiatura impiegati nella lavorazione dell’acciaio su scala industriale. Lo hanno reso possibile gli impianti dello stabilimento Forgiatura A. Vienna del gruppo siderurgico Giva, in collaborazione con le aziende Sapio, Rina e Snam, che ha sviluppato e promosso il progetto. Una serie di studi e test di laboratorio durati un anno ha preceduto la sperimentazione, che ha visto l’utilizzo del mix idrogeno-gas per riscaldare i forni del sito. La miscela selezionata ha consentito di effettuare la prova senza alcuna modifica impiantistica e non ha ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) Le aziende Snam, Rina, Giva e Sapio hanno partecipato alla sperimentazione a Rho (foto uff. st. Snam)È avvenuto a Rho, in provincia di Milano, ilmondiale per l’utilizzo di una miscela di gas naturale eal 30% nei processi di forgiatura impiegati nella lavorazione dell’su scala industriale. Lo hanno reso possibile gli impianti dello stabilimento Forgiatura A. Vienna del gruppo siderurgico Giva, in collaborazione con le aziende Sapio, Rina e Snam, che ha sviluppato e promosso il progetto. Una serie di studi edi laboratorio durati un anno ha preceduto la sperimentazione, che ha visto l’utilizzo del mix-gas per riscaldare i forni del sito. La miscela selezionata ha consentito di effettuare la prova senza alcuna modifica impiantistica e non ha ...

ilfoglio_it : C'è l'accordo sul “Certificato Covid digitale dell'Ue”. Dal primo di luglio chi è vaccinato, ha un tampone negativo… - infoitinterno : Coronavirus, la Gran Bretagna annuncia il primo test al mondo sulla terza dose di vaccino - angela_fieni : RT @rinnovabiliit: ?? Un 30% d’#idrogeno per lavorare #acciaio, in Italia la prima mondiale Nello stabilimento Forgiatura A. Vienna si è ten… - fulvio_oscar : Eh ... io per primo non ho paura ... ho visto il vero affare prima ... .. (Conosco la Cina, / il russo ha la tecnol… - lecopost : RT @rinnovabiliit: ?? Un 30% d’#idrogeno per lavorare #acciaio, in Italia la prima mondiale Nello stabilimento Forgiatura A. Vienna si è ten… -