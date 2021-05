Premio Strega | oggi la presentazione al Teatro Romano di Benevento Il 10 giugno la selezione della cinquina

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sarà ildiad ospitarealle 12 la conferenza stampa didell’appuntamento con ilcherà per la prima volta nel capoluogo sannita i cinque finalistiLXXV edizione delletterario. Nel corso dell’incontro con la stampa interverranno il sindaco diClemente Mastella, l’assessora alla Cultura Rossella Del Prete, il direttore di Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi, il presidente diAlbertispa Giuseppe D’Avino, il regista Renato Giordano. L’incontro con i 12 autori candidati e ladei 5 finalisti al LXXV...

Benevento . Il 'sipario' si aprirà con un evento che per la prima volta si svolge a Benevento: la proclamazione della cinquina della settantacinquesima edizione delil prossimo 10 giugno, poi musica, danza, libri. Tantissimi gli appuntamenti in programma per l'estate 2021 del Teatro Romano. A dettagliarne alcuni il direttore dell'area archeologica, ...Nel pomeriggio, alle 17.30, nella splendida corte di Villa Giacobazzi, la pluripremiata scrittrice Donatella Di Pietrantonio presenta Borgo sud (Einaudi,2020), libro candidato al2021; ...Tanti ospiti da Helena Janeczek, premio Strega con ‘La ragazza con la Leica’, ad Alessandro Barbero, storico e divulgatore ...Candidato alla 75esima edizione del Premio Strega, il romanzo "Sembrava bellezza" di Teresa Ciabatti è uno dei 12 candidati al prestigioso riconoscimento.