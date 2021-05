Premio Strega | il 10 giugno proclamazione della cinquina al Teatro Romano | novità sulle votazioni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sarà la città di Benevento, per la prima volta in assoluto, una delle protagoniste del2021, dove, nella cornice del, il 10, verrà annunciata ladegli autori che parteciperanno alla finalissima dell’8 luglio al Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma. Presenti all’evento odierno Renato Giordano, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’Assessore alla Cultura Rossella Del Prete e Stefano Petrocchi DirettoreFondazione Bellonci. “Sarò tra i giudici e ancora sono indeciso su quale libro scegliere, ma posso dire – commenta il Sindaco Clemente Mastella – che questa edizione delrappresenta anche una ripresa, finalmente anche sul ...

Il suo romanzo Bambini nel bosco (Fanucci) è stato finalista nel 2010 al, prima opera per ragazzi ad aver concorso al. Beatrice Masini anticiperà la sua Lecture alla Fiera del ...Sarà il Teatro Romano di Benevento ad ospitare oggi alle 12 la conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento con ilche selezionerà per la prima volta nel capoluogo sannita i cinque finalisti della LXXV edizione delletterario. Nel corso dell'incontro con la stampa interverranno il sindaco di ...Benevento – Sarà la città di Benevento, per la prima volta in assoluto, una delle protagoniste del Premio Strega 2021, dove, nella cornice del Teatro Romano, il 10 giugno, verrà annunciata la cinquina ...Scrivono gli organizzatori: A Benevento, nel Teatro Romano, si è tenuta oggi la conferenza stampa dedicata alla serata di proclamazione dei finalisti della LXXV edizione del Premio Strega, che si svol ...