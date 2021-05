Premi Nba 2021: annunciati i finalisti (Di venerdì 21 maggio 2021) La scorsa notte sono stati annunciati i finalisti per i Premi Nba 2021. Andiamo a scoprire chi sono. Premi Nba 2021: chi sono i finalisti? Per il Most Valutable Player sono tre i candidati: Nicola Jocic, Joel Embjjid e Steph Curry. Nicola Jocic ha disputato una stagione straordinaria dal punto di vista offensivo con una media caratterizzata da 26.4 punti, 10.8 rimbalzi e 8.3 assist. Lo stesso dicasi per Joel Embjjid, autore di 28.5 punti, 19.6 rimbalzi e 2.8 assist. Infine, non poteva mancare Steph Curry che, dall’alto dei suoi 32 anni, vanta una media di 32 punti a partita. Per il Rookie of the Year i finalisti sono LaMel Ball degli Charlotte Hornetz, Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolwes e Tyrese Haliburton, astro nascente dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) La scorsa notte sono statiper iNba. Andiamo a scoprire chi sono.Nba: chi sono i? Per il Most Valutable Player sono tre i candidati: Nicola Jocic, Joel Embjjid e Steph Curry. Nicola Jocic ha disputato una stagione straordinaria dal punto di vista offensivo con una media caratterizzata da 26.4 punti, 10.8 rimbalzi e 8.3 assist. Lo stesso dicasi per Joel Embjjid, autore di 28.5 punti, 19.6 rimbalzi e 2.8 assist. Infine, non poteva mancare Steph Curry che, dall’alto dei suoi 32 anni, vanta una media di 32 punti a partita. Per il Rookie of the Year isono LaMel Ball degli Charlotte Hornetz, Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolwes e Tyrese Haliburton, astro nascente dei ...

