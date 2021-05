Preghiera della sera 21 Maggio 2021: “O Vergine Maria, custodiscimi questa sera” (Di venerdì 21 maggio 2021) “O Vergine Maria, custodiscimi questa sera”, questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 21 maggio 2021) “O”,è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché innotte ci protegga L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Tg3web : 'Israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di p… - Avvenire_Nei : Il #Rosario del #21maggio La maratona di preghiera per la fine della pandemia fa tappa in Giappone, a #Nagasaki,… - oss_romano : #21maggio La Chiesa in preghiera per la pace in Terra Santa. L’invito di #PapaFrancesco a unirsi agli Ordinari dell… - CiaoKarol : Recita oggi, 22 Maggio 2021, la ‘potente’ supplica a Santa Rita da Cascia per ottenere favori celesti nel giorno de… - Donatel09064683 : @Kit4Carson Il dolore più grande perché non rientra nelle regole della vita e della natura:perdere un figlio ??mi di… -