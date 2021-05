Potenza, vaccini a over 40 per J&J nel prossimo weekend (Di venerdì 21 maggio 2021) Potenza - A Potenza sarà un altro week end 'Open' per la somministrazione del vaccino anti covid 'Johnson & Johnson' agli over 40. Nella palestra 'Rocco Mazzola' di via Roma, inaugurato come secondo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 21 maggio 2021)- Asarà un altro week end 'Open' per la somministrazione del vaccino anti covid 'Johnson & Johnson' agli40. Nella palestra 'Rocco Mazzola' di via Roma, inaugurato come secondo ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Potenza, vaccini a over 40 per J&J nel prossimo weekend - Rachele04219327 : @sbonaccini A Potenza non sono arrivati, oggi le persone che dovevano fare il richiamo Moderna sono stati mandati a… - PaoloAnnibali : RT @PaoloAnnibali: Ma alle istituzioni,nazionali e internazionali,basta mettere un’etichetta: #novax. Poi però fanno le giornate internazio… - PaoloAnnibali : Ma alle istituzioni,nazionali e internazionali,basta mettere un’etichetta: #novax. Poi però fanno le giornate inter… - LaNuovadelSud : RT @FabrizioDiVito: #COVID19 Caos #vaccini a #Potenza: poche dosi, da domani solo richiami Pfizer. Per le prime dosi disponibile solo Astra… -