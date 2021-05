Posata la prima pietra per museo Hip Hop a New York (Di venerdì 21 maggio 2021) Al via I lavori per quello che sarà la prima istituzione al mondo a celebrare l'Hip Hop. La cerimonia della posa della prima pietra del museo dell'Hip Hop si è svolta nel Bronx, municipalità di New ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) Al via I lavori per quello che sarà laistituzione al mondo a celebrare l'Hip Hop. La cerimonia della posa delladeldell'Hip Hop si è svolta nel Bronx, municipalità di New ...

Ultime Notizie dalla rete : Posata prima Posata la prima pietra per museo Hip Hop a New York Al via I lavori per quello che sarà la prima istituzione al mondo a celebrare l'Hip Hop. La cerimonia della posa della prima pietra del museo dell'Hip Hop si è svolta nel Bronx, municipalità di New York dove sarà costruito. Un investimento da 80 milioni di dollari tra pubblico e provato che sarà inaugurato nel 2024, ...

Posata la prima pietra del museo dell'hip hop nel Bronx I re del rap si sono dati appuntamento ieri nel Bronx, a New York, per la posa della prima pietra dell'Universal Hip Hop Museum. Il quartiere della Grande Mela che ha dato i natali al genere musicale e' anche il luogo in cui sono nate icone del rap come Grandmaster Flash e Fat Joe, ...

