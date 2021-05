Porto ingiustificato di armi | nei guai 31enne sannita

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – A San Marco dei Cavoti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà unlocale perdiod oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere, i militari hanno controllato l’uomo mentre percorreva una strada del centro abitato alla guida della propria automobile e hanno sottoposto a sequestro un coltello a serramanico di genere proibito, rinvenuto in un vano portaoggetti anteriore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

