Pomeriggio 5 | l’ospite dà in escandescenza Barbara D’Urso | “Chiamate l’ospedale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ancora una lite a5. Dopo la rissa che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri, durante la puntata di ieri 20 maggiodel servizio contrassegnato dal bollino “col vostro cuore” è andata in: “Levatevi davanti agli occhi!“. Ma andiamo con ordine. La signora in questione si chiama Antonietta, è anziana e, dopo aver perso la sorella e la casa, vive in una roulotte in un quartiere di Napoli. Purtroppo è stata presa di mira da alcuni incivili che di notte lanciano pietre e mazze contro il veicolo. La conduttrice si è rivolta quindi ai propri telespettatori per trovare una soluzione alla povera Antonietta. Tuttavia, quando l’inviato si è presentato dalla signora, lei non ha reagito bene e ha inveito contro di lui invitandolo ad andare via. Inutile anche l’intervento degli assistenti sociali, che hanno ...