Polizia della Louisiana sotto accusa: spunta il drammatico video della morte di Ronald Greene (Di venerdì 21 maggio 2021) Ronald Greene è il nome sulla bocca di tutti in America in queste ore. Si tratta di un 49enne afroamericano morto nel 2019 durante l’arresto della Polizia della Louisiana. In queste ore, un raccapricciante video diffuso dalla Ap documenta l’uccisione. Lo pubblichiamo, con l’avvertenza ai nostri lettori che le immagini sono davvero impressionanti. L’America è scossa da un altro video shock che mostra agenti della Louisiana che spingono a terra, immobilizzano con il taser e riempiono di calci Ronald Greene, un afroamericano che nel 2019 è morto durante l’arresto. Allora il rapporto della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021)è il nome sulla bocca di tutti in America in queste ore. Si tratta di un 49enne afroamericano morto nel 2019 durante l’arresto. In queste ore, un raccapricciantediffuso dalla Ap documenta l’uccisione. Lo pubblichiamo, con l’avvertenza ai nostri lettori che le immagini sono davvero impressionanti. L’America è scossa da un altroshock che mostra agentiche spingono a terra, immobilizzano con il taser e riempiono di calci, un afroamericano che nel 2019 è morto durante l’arresto. Allora il rapporto...

