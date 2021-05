Politecnico di Milano, protesta degli studenti contro l’obbligo degli esami in frequenza. E i fuorisede senza casa sono costretti al rientro (Di venerdì 21 maggio 2021) Quasi 8mila firme e per dire no all’obbligo degli esami in presenza. È la petizione lanciata dagli studenti del Politecnico di Milano, che in pochi giorni ha raccolto migliaia di adesioni. Nell’Ateneo milanese gli esami della sessione estiva torneranno a svolgersi in presenza e non sarà prevista la modalità da remoto adottata dall’inizio della pandemia, se non in rari casi a discrezione dei docenti e per gli studenti internazionali. Una scelta che, a meno di tre settimane dall’inizio della sessione, ha scatenato il caos tra le migliaia di studenti, specialmente quelli fuorisede che a causa della pandemia hanno lasciato le loro case a Milano. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Quasi 8mila firme e per dire no alin pre. È la petizione lanciata daglideldi, che in pochi giorni ha raccolto migliaia di adesioni. Nell’Ateneo milanese glidella sessione estiva torneranno a svolgersi in pree non sarà prevista la modalità da remoto adottata dall’inizio della pandemia, se non in rari casi a discrezione dei docenti e per gliinternazionali. Una scelta che, a meno di tre settimane dall’inizio della sessione, ha scatenato il caos tra le migliaia di, specialmente quelliche a causa della pandemia hanno lasciato le loro case a. Nel ...

