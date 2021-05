Poco M3 Pro 5G | ufficiale anche in Italia il nuovo smartphone economico

(Di venerdì 21 maggio 2021)ha dapresentato loM3 Pro 5G per il mercato globale e con tale evento è arrivata la conferma che losarà disponibilein. Un display a 90 Hz, una batteria da 5000 mAh, il supporto al 5G su due SIM e un design audace basteranno a farvi innamorare? Durante l’evento di lancio dedicato al mercato globale,ha presentato al mondo il suoprodotto chiamato M3 Pro 5G. Si tratta di un’evoluzione dalle caratteristiche più spinte dell’ottimoM3, uno deglientry-level più apprezzati sul mercato. Si può subito notare come il design scelto perM3 Pro 5G sia sicuramente polarizzante. Lo schema colori della versione gialla è stata ripresa dal ...

Advertising

qorg11 : gimme poco x3 pro - FabrizioConte : NON SMETTERE MAI DI IMPARARE 2 VIDEOCORSI A MENO DI 30€ IL MONDO DELLA FOTOGRAFIA A PORTATA DI TUTTI! Ancora per… - macitynet : Poco M3 Pro 5G: display a 90Hz e supporto 5G a meno di 150 euro - the_fourty : RT @Unpodiqya: @the_fourty 5ooo contro 65000 in pochi mesi credo che sarà più un pro le a degli italiani che avranno altri tipi poco raccom… - sottocosto : ?? Poco M3 Pro 5G ?? a partire da € 159 invece di 199 euro! ? -

Ultime Notizie dalla rete : Poco Pro

Miglior Hardware a piccolo prezzo?X3, compralo al miglior prezzo da Amazon a 198 euro . 5 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA FONTE Notizie Relazionate Spectacles Tecnologia ...Loro hanno festeggiatofa il trentennale dello scudetto. Ci sarà un bell'ambiente e cercheremo ... Anche quando sono venuto in Legaavevo altre richieste in categorie maggiori, ma ho accettato ...Poco prima delle 15:00 sull’autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, è stato risolto l’incidente al km 316 che ha visto coinvolte 9 autovetture. S ...Acquistando una chiave software antivirus in promozione si riceve gratuitamente la licenza completa per Windows 10 Pro ...