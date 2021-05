PNRR | come investire al Sud | dal green alle nuove professioni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nei prossimi quattro anni, il mercato del lavoro si indirizzerà sempre di più verso il, l’efficientamento energetico, l’ecosostenibilità, il digitale. Si calcola che il 50% dell’offerta di lavoro riguarderà questi settori e queste. Ebbene, nel Mezzogiorno d’Italia esiste un ampio mercato,pure ampie risorse umane, da indirizzare verso quei percorsi di studio che possano preparare all’acquisizione delle competenze necessarie. Il( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) diventa quindi una grande occasione per il Sud. Related Posts Dov’è finito il Sud? Il futuro del Mezzogiorno: chiamare legenerazioni a progettare Il nostro Mezzogiornol’ex-Germania dell’Est Prospettive per il Meridione Si tratta di un trend che non è solo legato al ...

... inserite nel, i contratti di Filiera e di Distretto sono indicatistrategici per lo sviluppo del settore agroalimentare e destinatari di risorse finanziarie adeguate. Oggi con la nostra ...Gli obiettivi della Gender Equality Strategy e delPer comprenderela crisi sanitaria ed economica abbia aggravato il problema della posizione delle donne nel mercato del lavoro, occorre ...con il Pnrr e l'azione del governo abbiamo in mente tre grandi pilastri: gli investimenti abilitanti, come le reti e la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, le competenze e le riforme", ha ...L’assessore Rosa: strategica l’alleanza con il mondo della ricerca e dell’imprenditoria. Molto partecipata l’assemblea plenaria finalizzata a costruire una rete di partenariati per cogliere le opportu ...