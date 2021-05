Playoff Serie B, sarà una finale “operaia”: il Monza vince ma non basta, passa il Cittadella (Di venerdì 21 maggio 2021) Foto StrettoWeb La finale dei Playoff di Serie B sarà tra Venezia e Cittadella: i ragazzi di Foscarini perdono a Monza per 2-0, ma è una sconfitta dolcissima sarà una finale tutta veneta e “operaia”. Dopo il pari del Venezia a Lecce che è valso il passaggio del turno dei lagunari è arrivato quello del Cittadella, che ha subito una delle sconfitte più dolci della sua storia. Nella gara di ritorno della seconda semifinale Playoff di Serie B ha avuto la meglio il Monza, ma solo per 2-0, risultato che non basta per via del 3-0 dell’andata. Balotelli e D’Alessandro i marcatori delle due reti nella ripresa, che rendono ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Foto StrettoWeb Ladeiditra Venezia e: i ragazzi di Foscarini perdono aper 2-0, ma è una sconfitta dolcissimaunatutta veneta e “”. Dopo il pari del Venezia a Lecce che è valso ilggio del turno dei lagunari è arrivato quello del, che ha subito una delle sconfitte più dolci della sua storia. Nella gara di ritorno della seconda semidiB ha avuto la meglio il, ma solo per 2-0, risultato che nonper via del 3-0 dell’andata. Balotelli e D’Alessandro i marcatori delle due reti nella ripresa, che rendono ...

