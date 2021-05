Playoff Serie B: finale d’andata Cittadella-Venezia (Di venerdì 21 maggio 2021) Sarà il derby veneto tra Venezia e Cittadella ad assegnare l’ultimo pass per la Serie A. I lagunari fermano sull’1-1 il Lecce, che vede sfumare la vittoria dopo l’errore dal dischetto di Mancosu, mentre i granata di Venturato difendono il 3-0 ottenuto all’andata. Il 2-0 deciso dai gol di Balotelli e D’Alessandro non basta al Monza. Domenica 23 maggio alle 21.15 si giocherà la finale d’andata Cittadella-Venezia mentre giovedì 27 gara di ritorno Venezia-Cittadella alle 21.30 finale Cittadella-Venezia: come si presentano le due squadre? Ci siamo, ecco l’ultimo atto dei Playoff di Serie B. Da un lato il Cittadella, dall’altro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Sarà il derby veneto traad assegnare l’ultimo pass per laA. I lagunari fermano sull’1-1 il Lecce, che vede sfumare la vittoria dopo l’errore dal dischetto di Mancosu, mentre i granata di Venturato difendono il 3-0 ottenuto all’andata. Il 2-0 deciso dai gol di Balotelli e D’Alessandro non basta al Monza. Domenica 23 maggio alle 21.15 si giocherà lamentre giovedì 27 gara di ritornoalle 21.30: come si presentano le due squadre? Ci siamo, ecco l’ultimo atto deidiB. Da un lato il, dall’altro il ...

