Playoff di Serie A: Milano-Venezia è la seconda semifinale

Venezia è l'ultima squadra a raggiungere le semifinali dei Playoff di Serie A battendo Sassari in gara 4 al termine di una grande rimonta. Dopo un primo quarto equilibrato, i sardi prendono il largo fino a rimanere in vantaggio a dieci minuti dal termine, ma nell'ultimo quarto i lagunari realizza la rimonta grazie a Daye e Tonut. Ora affronteranno Milano.

Playoff di Serie A: cosa è accaduto tra Sassari e Venezia?

Venezia si regala la semifinale con Milano conquistata al fotofinish dopo una strepitosa rimonta contro Sassari. Trascinata da Daye(20 punti), ma anche dalle prove di Stone e Tonut, i lagunari cancellano la prova da 26 punti di Bilan e la doppia doppia sfiorata da Bendzius(16 punti e 9 rimbalzi).

