Play-in di Nba | Washington annienta Indiana e si regala i playoff contro Philadelphia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Non c’è storia nell’ultima gara dei-in di Nba conche travolgegrazie al duo Westbrook- Beal e chiude cosi all’ottavo posto guadagnandosi iloff76ers.-in di Nba: cosa è accaduto tra? Dura meno di tre quarti l’ultimo indei-in.fa un sol boccone digrazie a Westbrook e Beal in giornata di grazia. Non c’è partitai Pacers che durano meno di un quarto d’ora prima di sprofondare sotto i colpi del duo All-Star dei Wizards che alimenta un attacco da oltre il 58% al tiro e il 50% con i piedi oltre l’arco. Beal rimane in campo soltanto 28 ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySportNBA: Playoff NBA: Washington travolge Indiana, si prende l’ottavo posto e sfiderà Philadelphia - LucaCico80 : RT @SkySportNBA: Playoff NBA: Washington travolge Indiana, si prende l’ottavo posto e sfiderà Philadelphia - SkySportNBA : Playoff NBA: Washington travolge Indiana, si prende l’ottavo posto e sfiderà Philadelphia - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAPlayoff #Washington vola ai playoff, sfiderà al primo turno Philadelphia. Out Indiana - sportface2016 : #NBAPlayoff #Washington vola ai playoff, sfiderà al primo turno Philadelphia. Out Indiana -

Ultime Notizie dalla rete : Play Nba

Basketinside

Tatum batte Washington e qualifica Boston ai playoff, avanti Indiana IERI A 06:172020 - 21: il pagellone della Western Conference 18/05/2021 A 10:13Westbrook imperversa e Beal schiaccia, ristabilito. Washington tritura Indiana 142 - 115 vincendo lo spareggio per l'ottavo posto messo in palio dal- In e conquista i playoff dove sfiderà Philadelphia. I Wizards coronano dunque la rimonta di fine stagione regolare e salvano un'annata che a inizio 2021 sembrava compromessa. Ora si propongono ...Nella notte appena trascorsa si è disputata una sola partita valevole per i play-in, il mini-torneo che decreterà i nomi delle ultime quattro squadre ad accedere ai playoff NBA 2021. Ad Est, dopo i Bo ...Nella notte appena trascorsa si è disputata una sola partita valevole per i play-in, il mini-torneo che decreterà i nomi delle ultime quattro squadre ad accedere ai playoff NBA 2021. Ad Est, dopo i Bo ...