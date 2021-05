Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson? Quali sono i vaccini anti-Covid suggeriti per le categorie “vulnerabili” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il nuovo Piano vaccini anti Covid-19 (che risulta aggiornato al 23 aprile 2021) indica le categorie a rischio, “persone estremamente vulnerabili”, per le Quali “viene raccomandato preferenzialmente... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) Il nuovo Piano-19 (che risulta aggiornato al 23 aprile 2021) indica lea rischio, “persone estremamente”, per le“viene raccomandato preferenzialmente...

Advertising

RobertoBurioni : In altre parole, sono dati molto preliminari, ma fanno pensare che i vaccini utilizzati in UK (AZ, Pfizer e Moderna… - Bouvet_Nemo : @mostro15119736 Mah...io per la mia situazione immunitaria potevo fare Pfizer o Moderna e ho fatto il primo. Se cos… - DonniniMario : Se si dice che esistono cure efficaci,come il Plasma iperimmune,né Pfizer,né Moderna,né Johnson&Johnson potrebbero… - Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: ? VACCINAZIONE ANTI-COVID, VIA ALLA LINEA DI PRENOTAZIONE PARALLELA E VOLONTARIA CON ASTRAZENECA Le persone rientranti in… - St0neAnge1 : @Hazydavey38 Se questo fosse un problema nel 'marketing vaccinale' avrebbero dichiarato che AZ non sarebbe stato so… -