Petrolio: a New York chiude in rialzo a 63,58 dollari

New York, 21 mag. (Adnkronos/Xin) - Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per luglio ha chiuso in rialzo di 1,64 dollari al barile attestandosi a 63,58 dollari al barile. A Londra il brent ha chiuso in rialzo del 2,12% a 66,43 dollari al barile.

