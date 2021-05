Perché l'Abruzzo ha tagliato migliaia di ettari del parco del Velino (Di venerdì 21 maggio 2021) Troppi vincoli, eccessiva presenza di cinghiali: la giunta di centrodestra ha accolto la richiesta di alcuni sindaci riducendo il perimetro dell'area protetta. Per opposizioni e associazioni ... Leggi su today (Di venerdì 21 maggio 2021) Troppi vincoli, eccessiva presenza di cinghiali: la giunta di centrodestra ha accolto la richiesta di alcuni sindaci riducendo il perimetro dell'area protetta. Per opposizioni e associazioni ...

Coronavirus in Abruzzo, dati del 21 maggio: +67 nuovi positivi NOTIZIE SUL CORONAVIRUS L'Abruzzo é in zona gialla. Zona rossa soltanto per il Comune di Celano (perché per Sant'Egidio alla Vibrata c'é stata una ordinanza di revoca) prorogata fino al 21 maggio, ...

