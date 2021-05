Perché la Corte dei conti ha bloccato l’investimento nel vaccino di Reithera (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo sviluppo del vaccino italiano contro Covid-19 non verrà più finanziato con fondi statali, almeno per ora. La Corte dei conti ha bloccato il decreto che avrebbe attivato i finanziamenti per l’azienda farmaceutica laziale Reithera, responsabile del progetto del vaccino Grad-Cov-2, attualmente nella terza fase di sperimentazione. Secondo le motivazioni depositate dalla Corte il 21 maggio, l’intero finanziamento è stato bloccato dall’impossibilità di autorizzare l’acquisto della sede di Reithera a Castel Romano. La ricerca avrebbe dovuto ricevere 81 milioni di euro dalle casse dello stato, ma secondo quanto riportato dal comunicato stampa inviato dalla Corte, il progetto di investimento ha fallito nel presentare un ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo sviluppo delitaliano contro Covid-19 non verrà più finanziato con fondi statali, almeno per ora. Ladeihail decreto che avrebbe attivato i finanziamenti per l’azienda farmaceutica laziale, responsabile del progetto delGrad-Cov-2, attualmente nella terza fase di sperimentazione. Secondo le motivazioni depositate dallail 21 maggio, l’intero finanziamento è statodall’impossibilità di autorizzare l’acquisto della sede dia Castel Romano. La ricerca avrebbe dovuto ricevere 81 milioni di euro dalle casse dello stato, ma secondo quanto riportato dal comunicato stampa inviato dalla, il progetto di investimento ha fallito nel presentare un ...

Advertising

simone_ogno : RT @Recommon: La Corte di Giustizia europea ordina stop della miniera di carbone di Turow, Polonia ????, perché mette a forte rischio risorse… - yoonglesvv : RT @iriatae: Comunque vedere finalmente Jungkook a maniche corte, con tutti i suoi tatuaggi in bella vista senza bisogno di nasconderli, mi… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La Corte dei Conti spiega perché ha bocciato il progetto del vaccino italiano di ReiThera - MariucciaPoli : RT @ClinicamenteB: Pfizer/BioNTech illegale perchè sperimentale : sentenza dell'Alta Corte della Nuova Zelanda - MagGiulio : @GiovaQuez Ma perché la Corte dei Conti non dice nulla rispetto alle centinaia di milioni di euro che vengono buttati in Alitalia? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Corte ReiThera, Corte dei Conti: manca un valido investimento produttivo La Corte dei Conti ha bocciato il finanziamento da parte di Mise e Invitalia a favore di ReiThera per il programma di sviluppo industriale del vaccino anti Covid "italiano" perché il progetto di ...

Ecco perché è stato bloccato il vaccino ReiThera ... ha scritto la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti nel rendere note le motivazioni alla base della ...

Perché il giudice Franco andò a dire a Berlusconi che la sua condanna era stata «una porcheria» Panorama Ladei Conti ha bocciato il finanziamento da parte di Mise e Invitalia a favore di ReiThera per il programma di sviluppo industriale del vaccino anti Covid "italiano"il progetto di ...... ha scritto la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato delladei Conti nel rendere note le motivazioni alla base della ...