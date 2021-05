Perché la Corte dei conti ha bloccato l’investimento nel vaccino di Reithera (Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo i giudici contabili c’era il rischio che i fondi finissero non solo nello sviluppo del vaccino, ma anche nel rafforzamento patrimoniale della società Lo sviluppo del vaccino italiano contro Covid-19 non verrà più finanziato con fondi statali, almeno per ora. La Corte dei conti ha bloccato il decreto che avrebbe attivato i finanziamenti per l’azienda farmaceutica laziale Reithera, responsabile del progetto del vaccino Grad-Cov-2, attualmente nella terza fase di sperimentazione. Secondo le motivazioni depositate dalla Corte il 21 maggio, l’intero finanziamento è stato bloccato dall’impossibilità di autorizzare l’acquisto della sede di Reithera a Castel Romano. La ricerca avrebbe dovuto ricevere 81 milioni di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo i giudici contabili c’era il rischio che i fondi finissero non solo nello sviluppo del, ma anche nel rafforzamento patrimoniale della società Lo sviluppo delitaliano contro Covid-19 non verrà più finanziato con fondi statali, almeno per ora. Ladeihail decreto che avrebbe attivato i finanziamenti per l’azienda farmaceutica laziale, responsabile del progetto delGrad-Cov-2, attualmente nella terza fase di sperimentazione. Secondo le motivazioni depositate dallail 21 maggio, l’intero finanziamento è statodall’impossibilità di autorizzare l’acquisto della sede dia Castel Romano. La ricerca avrebbe dovuto ricevere 81 milioni di ...

