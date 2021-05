Perché Anthony Hopkins è rimasto grande nonostante alcuni discutibili film (Di venerdì 21 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=4TZb7YfK-JI Gli attori anglosassoni sono molto diversi da quelli italiani e latini in generale, intendono la propria professione in modi non diversi da come la possa intendere un imprenditore, fanno di se stessi un brand e non hanno nessun pregiudizio. I più grandi e riveriti possono abbassarsi a fare cose che odiano e ritengono ignobili se pensano che gli porterà successo, denaro e la possibilità di ingrandire il proprio status. Alec Guinness, che è stato nei suoi anni il più grande attore di tutto il Regno Unito, una personalità gigantesca, è noto che odiasse Guerre stellari mentre lo girava, lo riteneva uno schifo e un’idiozia per bambini. Ma lo fece lo stesso, anche se poteva permettersi di non farlo, Perché pensava che potesse essere buono per mantenere viva la propria carriera. Anthony ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=4TZb7YfK-JI Gli attori anglosassoni sono molto diversi da quelli italiani e latini in generale, intendono la propria professione in modi non diversi da come la possa intendere un imprenditore, fanno di se stessi un brand e non hanno nessun pregiudizio. I più grandi e riveriti possono abbassarsi a fare cose che odiano e ritengono ignobili se pensano che gli porterà successo, denaro e la possibilità di ingrandire il proprio status. Alec Guinness, che è stato nei suoi anni il piùattore di tutto il Regno Unito, una personalità gigantesca, è noto che odiasse Guerre stellari mentre lo girava, lo riteneva uno schifo e un’idiozia per bambini. Ma lo fece lo stesso, anche se poteva permettersi di non farlo,pensava che potesse essere buono per mantenere viva la propria carriera....

