Per la tassa di successione, Letta potrebbe anche trattare con Salvini sulla legge elettorale (Di venerdì 21 maggio 2021) Mario Draghi in un colpo solo ha bocciato sia la flat tax di Matteo Salvini sia la proposta di una tassa di successione per i patrimoni sopra il milione di euro (finalizzata ad assicurare una dote per i giovani) lanciata da Enrico Letta. «Ora non è il momento di prendere soldi ai cittadini ma di darli», ha detto il premier nella conferenza stampa di presentazione del decreto sostegni bis appena approvato. In un’intervista pubblicata su “7” del Corriere, Letta spiega però quanto conti la proposta nel suo programma. Così come nel suo ultimo libro “Anima e cacciavite” elogia Jacques Delors, che cedette alla Thatcher su una questione a cui lei teneva particolarmente pur di ottenere in cambio l’Erasmus, il segretario del Pd dice che «per la dote ai diciottenni sarei disposto a venire a patti ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 21 maggio 2021) Mario Draghi in un colpo solo ha bocciato sia la flat tax di Matteosia la proposta di unadiper i patrimoni sopra il milione di euro (finalizzata ad assicurare una dote per i giovani) lanciata da Enrico. «Ora non è il momento di prendere soldi ai cittadini ma di darli», ha detto il premier nella conferenza stampa di presentazione del decreto sostegni bis appena approvato. In un’intervista pubblicata su “7” del Corriere,spiega però quanto conti la proposta nel suo programma. Così come nel suo ultimo libro “Anima e cacciavite” elogia Jacques Delors, che cedette alla Thatcher su una questione a cui lei teneva particolarmente pur di ottenere in cambio l’Erasmus, il segretario del Pd dice che «per la dote ai diciottenni sarei disposto a venire a patti ...

Advertising

EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - antoniomisiani : Bella e coraggiosa la proposta di @EnricoLetta: una dote di autonomia ai giovani 18enni per lo studio, il lavoro, l… - Emanuela28L : RT @SalamidaFabio: Chissà quante persone avrebbe mandato sul lastrico una piccola tassa sulle eredità sopra i 5 milioni di euro (1% popolaz… - manerwski : @ilmolisan0 Una tassa (per carità molto migliorabile) che andava proprio a colpire il popolo. -