Per contrastare il fenomeno del caporalato Faila Ebat ha finanziato un piano d’azione per il trasporto di lavoratori agricoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Taranto. Il Faila Ebat, l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Taranto, rende noto che, con un avviso pubblico dirigenziale, la Provincia di Taranto ha comunicato termini, procedure e modalità circa il trasporto di lavoratori agricoli, come azione di contrasto al fenomeno del caporalato; lo ha fatto in esecuzione della determinazione dirigenziale 576 del 7 maggio scorso e della convenzione circa il “piano d’azione per la tutela dello sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato”, sottoscritto con la Regione Puglia. Un piano d’azione che prevede lo stanziamento di 390mila euro per realizzare un progetto sperimentale di trasporto dei ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 21 maggio 2021) Taranto. Il, l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Taranto, rende noto che, con un avviso pubblico dirigenziale, la Provincia di Taranto ha comunicato termini, procedure e modalità circa ildi, come azione di contrasto aldel; lo ha fatto in esecuzione della determinazione dirigenziale 576 del 7 maggio scorso e della convenzione circa il “per la tutela dello sviluppo agricolo ed il contrasto al”, sottoscritto con la Regione Puglia. Unche prevede lo stanziamento di 390mila euro per realizzare un progetto sperimentale didei ...

Advertising

itinagli : Aliquota minima effettiva sui profitti delle multinazionali, digital tax e lotta alle società di comodo: sono alcun… - sentonyiwobi : Quanti soldi pubblici sprecati solo per l'odio ideologico di chi vorrebbe utilizzare la #Giustizia per sconfiggere… - massimobitonci : ?Per contrastare il problema dei negozi sfitti e del pagamento dei canoni durante la crisi economica, bisogna appli… - badkiki1 : RT @massimobitonci: ?Per contrastare il problema dei negozi sfitti e del pagamento dei canoni durante la crisi economica, bisogna applicare… - 999nuvola : RT @GianCrown: oltretutto #tassesuccessione serve solo a raccogliere noccioline.. L'uscita di Letta è più ad uso interno, per compattare l… -