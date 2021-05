Pensione anticipata per i lavoratori precoci: chi può accedere (Di venerdì 21 maggio 2021) Come e chi può accedere alla Pensione anticipata per i lavoratori precoci? Per poter agevolare il pensionamento di coloro che hanno iniziato a lavorare molto prima della maggiore età, è stato istituito un articolo, più precisamente l’articolo 1 del comma 299, che contente a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di tutela, di poter accedere senza alcun problema, alla Pensione anticipata, ovviamente tutto nel rispetto della disciplina ordinaria. Si tratta di un ordinamento molto selettivo e quindi per potervi accedere bisogna che la situazione sia al 100% valida, proprio per approfondire in maniera dettagliata l’argomento, di seguito saranno riportati tutti i requisiti e i beneficiari che possono accedervi. Tutti i ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 21 maggio 2021) Come e chi puòallaper i? Per poter agevolare il pensionamento di coloro che hanno iniziato a lavorare molto prima della maggiore età, è stato istituito un articolo, più precisamente l’articolo 1 del comma 299, che contente a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di tutela, di potersenza alcun problema, alla, ovviamente tutto nel rispetto della disciplina ordinaria. Si tratta di un ordinamento molto selettivo e quindi per potervibisogna che la situazione sia al 100% valida, proprio per approfondire in maniera dettagliata l’argomento, di seguito saranno riportati tutti i requisiti e i beneficiari che possono accedervi. Tutti i ...

