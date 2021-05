Pd | Moretti | ' minacciata di essere sfregiata | serve intervento contro odio in rete'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) - "'Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell'acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante'. Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a 'Dritto e Rovescio'". Lo scrive su Facebook l'eurodeputata del Pd Alessandra. "A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato, mi preoccupa invece, e molto, l'donne ed in particolarequelle che si espongono di più -prosegue la-. Mi preoccupa il fatto che molte donne non abbiano i mezzi per difendersi da queste minacce gravissime, che possanoindotte a fare passi indietro rispetto alle loro idee, ai percorsi di vita ...