Paura a scuola nel Casertano, crolla muro di cinta (Di venerdì 21 maggio 2021) Non sono servite a nulla le numerose segnalazioni fatte dai cittadini e dalla dirigente scolastica nel corso dei diversi anni presso il plesso Don Milani di San Felice a Cancello. Ieri mattina, infatti, è franato un muro di cinta, che ha causato conseguentemente anche il crollo di una “cabina” del gas. San Felice a Cancello, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Non sono servite a nulla le numerose segnalazioni fatte dai cittadini e dalla dirigente scolastica nel corso dei diversi anni presso il plesso Don Milani di San Felice a Cancello. Ieri mattina, infatti, è franato undi, che ha causato conseguentemente anche il crollo di una “cabina” del gas. San Felice a Cancello, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Elisa60388018 : RT @MillyPopcorn: Nonostante un diploma in una scuola d'eccellenza, un serale da paura e 3 contratti offerti, non vi fa strano che nessun e… - osservando001 : RT @MinervaMcGrani1: Oggi un mio collega, che insegna anche a scuola, mi ha raccontato la storia di una sua allieva, la cui famiglia non vu… - stacce2021 : @Zdenek_ita @Lepetitchat___ momento semi-serio: sempre meglio servizi che contributi, non ce piove. Però so' due a… - partito_NPS : RT @P4Ql4: ??Invito URGENTEMENTE tutti i genitori a chiedere ai loro figli se a scuola parlano dei VAX perché da + parti mi è arrivata voc… - MillyPopcorn : Nonostante un diploma in una scuola d'eccellenza, un serale da paura e 3 contratti offerti, non vi fa strano che ne… -