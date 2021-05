Patrimoniale, ecco chi sono i “ricchi” che Letta vuol far piangere: la legnata di Sorgi (video) (Di venerdì 21 maggio 2021) Chi sono i “ricchi” che il segretario del Pd Enrico Letta vorrebbe far “piangere”? La sua proposta di Patrimoniale – già bocciata dal premier Draghi – ha avuto una ulteriore sonora “bastonata” in tv durante “L’Aria che tira” su La7. L’intervento in collgamento con la Merlino di Marcello Sorgi, editorialista e scrittore, è stato semplice ed esemplare. Letta ha proposto di tassare nella successione i patrimoni di un milione di euro. Ed è qui che inizia la contestazione di Sorgi. E non solo la sua. “Da considerare che un milione di euro all’incirca è il valore di un appartamento familiare in una grande città come Roma o Milano. Chi ci vive insieme ai figli non è “ricco”, spiega l’editorialista. Patrimoniale, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Chii “” che il segretario del Pd Enricovorrebbe far “”? La sua proposta di– già bocciata dal premier Draghi – ha avuto una ulteriorera “bastonata” in tv durante “L’Aria che tira” su La7. L’intervento in collgamento con la Merlino di Marcello, editorialista e scrittore, è stato semplice ed esemplare.ha proposto di tassare nella successione i patrimoni di un milione di euro. Ed è qui che inizia la contestazione di. E non solo la sua. “Da considerare che un milione di euro all’incirca è il valore di un appartamento familiare in una grande città come Roma o Milano. Chi ci vive insieme ai figli non è “ricco”, spiega l’editorialista., ...

Advertising

SecolodItalia1 : Patrimoniale, ecco chi sono i “ricchi” che Letta vuol far piangere: la legnata di Sorgi (video)… - angela66762414 : RT @DelmastroAndrea: Dopo lo Ius Soli ecco l’altra priorità della sinistra: la PATRIMONIALE!! Vergogna!! Nessuno tocchi i risparmi degli it… - IvanAlberotanza : RT @dvaldi1: insomma... chi è che non ha un milione di euro? cribbio ecco quanto si guadagna facendo il #giornalista venduto https://t.… - RPegna : RT @IlPrimatoN: Ecco perché la #tassadisuccessione proposta da #Letta è soltanto inutile e vuota retorica - dvaldi1 : insomma... chi è che non ha un milione di euro? cribbio ecco quanto si guadagna facendo il #giornalista venduto -